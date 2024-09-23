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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1620 года "Тип 1618-1630". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Талер 1620 года "Тип 1618-1630" Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1620 года "Тип 1618-1630" Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1620 года. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 75000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

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Польша Талер 1620 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Талер 1620 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 75000 PLN
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
16378 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша Талер 1620 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1620 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1620 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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