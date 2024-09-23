Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1620 года "Тип 1618-1630". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Золото
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1620 года. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 75000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
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