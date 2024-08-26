Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1590 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1590 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2194 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 14000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1590 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск