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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1590 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1590 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1590 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 39 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1590 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2194 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 14000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Талер 1590 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1590 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1590 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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