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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1629 года HL "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1629 года HL "Осада Торуня" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1629 года HL "Осада Торуня" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 41 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года "Осада Торуня" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 70000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

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Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
82047 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1629 HL "Осада Торуня" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
215 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 215 Mark

Где продать?

Для продажи Талер 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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