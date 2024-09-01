Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1629 года HL "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года "Осада Торуня" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 70000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Felix Schiessinger (2)
- Otto Helbing (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск