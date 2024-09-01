Талер 1629 года HL "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года "Осада Торуня" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 70000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2020.

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