Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 45 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1629
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года "Осада Торуня". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 105000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
22256 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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