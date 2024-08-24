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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1629 года "Осада Торуня" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1629 года "Осада Торуня" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 45 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года "Осада Торуня". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 105000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
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  • WCN (11)
  • WDA - MiM (3)
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
11072 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
22256 $
Цена в валюте аукциона 96000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Польша Талер 1629 "Осада Торуня" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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