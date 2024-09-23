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Талер 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года "Осада Торуня". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 71000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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