Талер 1632 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1632 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 134000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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