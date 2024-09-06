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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1632 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1632 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1632 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1632
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1632 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 134000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
13749 $
Цена в валюте аукциона 54000 PLN
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
14926 $
Цена в валюте аукциона 57500 PLN
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 30, 2014
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 30 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Талер 1632 II "Торунь" на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1632 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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