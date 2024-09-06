Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1632 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1632 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 134000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
13749 $
Цена в валюте аукциона 54000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
14926 $
Цена в валюте аукциона 57500 PLN
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 30 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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