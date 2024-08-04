Талер 1631 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1631 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Stary Sklep за 54000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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