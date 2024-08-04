Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1631 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1631
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1631 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Stary Sklep за 54000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
12519 $
Цена в валюте аукциона 54000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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