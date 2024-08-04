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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1631 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1631 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1631 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1631
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1631 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Stary Sklep за 54000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
12519 $
Цена в валюте аукциона 54000 PLN
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
3050 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Künker - June 18, 2018
Продавец Künker
Дата 18 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II "Торунь" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1631 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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