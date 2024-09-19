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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1630 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1630 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • HIRSCH (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • UBS (1)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2723 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
4131 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1630 II "Торунь" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1630 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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