Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
4131 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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