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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1630 года HL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1630 года HL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2228 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2953 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Künker - June 18, 2018
Продавец Künker
Дата 18 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1630 HL "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1630 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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