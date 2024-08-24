Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70000 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
2228 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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