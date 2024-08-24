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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1632 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1632 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1632 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1632
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1632 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
6471 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Талер 1632 II на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Талер 1632 II на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2017 $
Цена в валюте аукциона 9100 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Талер 1632 II на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1632 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Талер 1632 II на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Талер 1632 II на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Dorotheum - June 18, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Талер 1632 II на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1632 II на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Талер 1632 II на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Busso Peus - November 7, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Талер 1632 II на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе ANTIUM AURUM - April 26, 2019
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 26 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Талер 1632 II на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Талер 1632 II на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Талер 1632 II на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1632 II на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1632 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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