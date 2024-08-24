Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1632 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1632
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1632 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 26 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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