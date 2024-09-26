Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1631 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1631
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1631 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 36000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2589 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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