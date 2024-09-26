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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1631 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1631 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1631 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1631
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1631 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 36000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

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Польша Талер 1631 II на аукционе Aurea - May 25, 2024
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3082 $
Цена в валюте аукциона 70000 CZK
Польша Талер 1631 II на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2589 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Польша Талер 1631 II на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1631 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Талер 1631 II на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1631 II на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Талер 1631 II на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1631 II на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Польша Талер 1631 II на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1631 II на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1631 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1631 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1631 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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