Талер 1631 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1631 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 36000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность UNC (4) AU (11) XF (38) VF (98) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS61 (3) AU58 (2) AU55 (5) AU50 (2) XF45 (1) VF20 (2) + (1) Сервис NGC (15) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Baldwin's (1)

Bruun Rasmussen (1)

CNG (2)

COINSNET (1)

Felzmann (1)

Florange (1)

Frühwald (1)

GGN (13)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Heritage (6)

HIRSCH (3)

iNumis (1)

Künker (19)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (6)

MDC Monaco (1)

Münzen & Medaillen (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (21)

Numimarket (6)

Numisbalt (1)

PDA & PGN (3)

Poznański Dom Aukcyjny (3)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Schulman (1)

SINCONA (1)

Stack's (3)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (3)

WAG (2)

WCN (47)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (6)