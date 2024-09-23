Талер 1630 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Numision за 45000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2023.

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