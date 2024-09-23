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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1630 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1630 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1630 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Numision за 45000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2023.

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Польша Талер 1630 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1630 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2723 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Талер 1630 II на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Польша Талер 1630 II на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1630 II на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1630 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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