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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1630 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1630 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1630 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2379 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4741 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Талер 1630 II на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 27, 2024
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Талер 1630 II на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1630 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Талер 1630 II на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1630 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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