Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1630 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2379 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4741 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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