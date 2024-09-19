Талер 1630 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (22) VF (27) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (3) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (8) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Aurea (2)

Bruun Rasmussen (1)

Felzmann (2)

GGN (5)

Heritage (1)

Künker (8)

MARCINIAK (11)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (6)

Numimarket (1)

Numis Poland (2)

Numisbalt (4)

PDA & PGN (3)

Poznański Dom Aukcyjny (6)

Rauch (1)

Rzeszowski DA (4)

Schulman (1)

Stack's (2)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (1)

WAG (1)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (2)