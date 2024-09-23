Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1629 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1629
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 115000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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