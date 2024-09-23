Талер 1629 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 115000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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