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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1629 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1629 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1629 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 115000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28463 $
Цена в валюте аукциона 115000 PLN
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2413 $
Цена в валюте аукциона 9750 PLN
Польша Талер 1629 II на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Талер 1629 II на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Талер 1629 II на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Stack's - August 17, 2023
Польша Талер 1629 II на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
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Польша Талер 1629 II на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
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Польша Талер 1629 II на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Польша Талер 1629 II на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1629 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1629 II на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
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Где продать?

Для продажи Талер 1629 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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