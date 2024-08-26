Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1627 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1627 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2041 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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