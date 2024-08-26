Талер 1627 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1627 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2041 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

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