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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1627 года II "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1627 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1627 года II "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1627 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2041 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1627 II на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1627 II на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1954 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша Талер 1627 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1627 II на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
4837 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Талер 1627 II на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Талер 1627 II на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Талер 1627 II на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Польша Талер 1627 II на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1627 II на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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