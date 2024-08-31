Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1626 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1626 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 92000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
9400 $
Цена в валюте аукциона 9400 USD
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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