Талер 1626 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1626 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 92000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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