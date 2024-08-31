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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1626 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1626 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1626 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1626 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 92000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша Талер 1626 II VE на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
9400 $
Цена в валюте аукциона 9400 USD
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
12927 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Busso Peus - April 24, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1626 II VE на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1626 II VE на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1626 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1626 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1626 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1626 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1626 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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