Талер 1625 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1625 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2203 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2800 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

Сохранность XF (1) VF (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)