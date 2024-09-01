Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1625 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1625 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2203 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2800 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Где продать?
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