Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630". Тяжелый (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1624 года со знаком II VE. Тяжелый. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2016.

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