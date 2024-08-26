Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630". Тяжелый (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Тяжелый
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27,5 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1624 года со знаком II VE. Тяжелый. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2016.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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