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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630". Тяжелый (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Тяжелый

Аверс монеты - Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630" Тяжелый - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630" Тяжелый - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27,5 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1624 года со знаком II VE. Тяжелый. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2016.

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Польша Талер 1624 II VE на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Талер 1624 II VE на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
12320 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
7848 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1624 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1624 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1624 II VE на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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