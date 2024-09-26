Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630". Легкий (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Легкий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18,9 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1624 года со знаком II VE. Легкий. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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