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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630". Легкий (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Легкий

Аверс монеты - Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630" Легкий - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630" Легкий - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,9 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1624 года со знаком II VE. Легкий. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Талер 1624 II VE на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1624 II VE на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
4809 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
7532 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1624 II VE на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1624 II VE на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1624 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1624 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1624 II VE на аукционе GGN - February 22, 1992
Польша Талер 1624 II VE на аукционе GGN - February 22, 1992
Продавец GGN
Дата 22 февраля 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1624 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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