Талер 1624 года II VE "Тип 1618-1630". Легкий (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1624 года со знаком II VE. Легкий. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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