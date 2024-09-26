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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1623 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1623 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1623 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,9 - 28 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1623 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 15 марта 2019.

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Польша Талер 1623 II VE на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Талер 1623 II VE на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
5001 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Талер 1623 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1623 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Польша Талер 1623 II VE на аукционе GGN - August 3, 1991
Польша Талер 1623 II VE на аукционе GGN - August 3, 1991
Продавец GGN
Дата 3 августа 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1623 II VE на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша Талер 1623 II VE на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1623 II VE на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Талер 1623 II VE на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1623 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1623 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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