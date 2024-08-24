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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1622 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1622 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1622 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 19,8 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1622 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
16086 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Талер 1622 II VE на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Польша Талер 1622 II VE на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1622 II VE на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1622 II VE на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1622 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1622 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1622 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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