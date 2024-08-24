Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1622 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 19,8 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1622 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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