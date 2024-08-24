Талер 1622 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1622 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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