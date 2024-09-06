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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 20,18 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1621 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12500 USD. Торги состоялись 10 января 2014.

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Польша Талер 1621 II VE на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1621 II VE на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
12197 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Stack's - January 14, 2014
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
12500 $
Цена в валюте аукциона 12500 USD
Польша Талер 1621 II VE на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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