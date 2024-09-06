Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1621 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12500 USD. Торги состоялись 10 января 2014.

Сохранность VF (6) Сохранность (слабы) VF35 (1) Сервис PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)