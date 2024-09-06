Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1621 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12500 USD. Торги состоялись 10 января 2014.
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
12197 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF35 PCGS
Цена
12500 $
Цена в валюте аукциона 12500 USD
Где продать?
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