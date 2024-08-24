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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1620 года "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1620 года "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1620 года "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 20,18 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1620 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Талер 1620 на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1620 на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
13121 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша Талер 1620 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1620 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Польша Талер 1620 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1620 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Талер 1620 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1620 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1620 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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