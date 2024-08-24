Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1618 года "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1618 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе
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