Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1618 года "Тип 1618-1630" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1618 года "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1618 года "Тип 1618-1630" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 20,18 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1618 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • UBS (1)
Польша Талер 1618 на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1618 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1618 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск