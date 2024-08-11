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Талер 1630 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2197 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
6250 $
Цена в валюте аукциона 6250 USD
Где продать?
Для продажи Талер 1630 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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