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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1630 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1630 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1630 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 46 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1630 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2197 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 6250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Талер 1630 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1630 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
6250 $
Цена в валюте аукциона 6250 USD
Польша Талер 1630 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1630 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1630 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1630 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
335 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 335 Mark

Где продать?

Для продажи Талер 1630 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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