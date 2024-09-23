Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1629 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1629 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1629 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 45 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Künker (1)
  • Otto Helbing (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
167391 $
Цена в валюте аукциона 520000 PLN
Польша Талер 1629 на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
16359 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Польша Талер 1629 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1629 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1629 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1629 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1629 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1629 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Талер 1629 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1629 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1629 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1629 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск