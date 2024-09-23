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Талер 1629 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1629 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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