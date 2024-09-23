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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1628 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1628 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1628 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1628 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1975 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • UBS (2)
Польша Талер 1628 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
47087 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Польша Талер 1628 на аукционе Rauch - April 18, 2016
Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
32778 $
Цена в валюте аукциона 29000 EUR
Польша Талер 1628 на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1628 на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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