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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1627 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1627 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1627 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 38000 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • WCN (1)
Польша Талер 1627 на аукционе Künker - June 18, 2018
Продавец Künker
Дата 18 июня 2018
Сохранность VF
Цена
51056 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Польша Талер 1627 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
40894 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Польша Талер 1627 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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