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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1626 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1626 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1626 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 42 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1626 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе GGN за 2500 PLN. Торги состоялись 28 июля 1990.

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Польша Талер 1626 на аукционе GGN - April 17, 1993
Польша Талер 1626 на аукционе GGN - April 17, 1993
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1993
Сохранность Нет оценки
Цена
250 zł
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Талер 1626 на аукционе GGN - August 3, 1991
Польша Талер 1626 на аукционе GGN - August 3, 1991
Продавец GGN
Дата 3 августа 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
2000 zł
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Талер 1626 на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша Талер 1626 на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1626 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1626 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1626 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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