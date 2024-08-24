Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1626 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1626 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе GGN за 2500 PLN. Торги состоялись 28 июля 1990.
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Продавец GGN
Дата 3 августа 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
2000 zł
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Где продать?
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