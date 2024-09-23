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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1625 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1625 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1625 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 42 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
13478 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Талер 1625 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1625 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1625 на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Талер 1625 на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1625 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1625 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
265 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 265 Mark

Где продать?

Для продажи Талер 1625 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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