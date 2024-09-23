Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1625 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 42 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.
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