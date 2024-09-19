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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1623 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1623 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1623 года "Тип 1623-1628" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
18326 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша Талер 1623 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1623 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1623 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1623 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1623 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1623 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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