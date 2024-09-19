Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1623 года "Тип 1623-1628" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Где продать?
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