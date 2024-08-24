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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1587 года "Тип 1587-1588" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1587 года "Тип 1587-1588" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1587 года "Тип 1587-1588" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,71 гр
  • Диаметр 40 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1587
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1587 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Otto Helbing за 480 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша Талер 1587 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1587 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1587 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1587 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
480 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 480 Mark

Где продать?

Для продажи Талер 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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