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Талер 1587 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1587 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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