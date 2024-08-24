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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1587 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер 1587 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1587 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,45 гр
  • Диаметр 40 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1587
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1587 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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Польша Талер 1587 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Польша Талер 1587 на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
11367 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Польша Талер 1587 на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1587 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1587 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1587 на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша Талер 1587 на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1587 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1587 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1587 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1587 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Талер 1587 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1587 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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