Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1626 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1626 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 900 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Wójcicki (1)
Где продать?
Для продажи Двойной денарий 1626 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск