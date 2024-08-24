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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1626 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1626 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1626 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1626 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 900 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
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Польша Двойной денарий 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Двойной денарий 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1626 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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