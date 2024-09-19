Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1621 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1621 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (8)
- COINSNET (1)
- GGN (2)
- Janas (2)
- Karbownik (2)
- Katz (1)
- MARCINIAK (14)
- Niemczyk (9)
- Numedux (4)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (2)
- Numisbalt (10)
- Pegasus Auctions (1)
- Rzeszowski DA (5)
- Stary Sklep (5)
- WCN (7)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (6)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Двойной денарий 1621 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск