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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1621 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1621 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1621 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1621 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Двойной денарий 1621 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1621 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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