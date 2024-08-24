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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1620 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1620 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1620 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (217)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1620 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1620 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1620 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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