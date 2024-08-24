Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1620 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (217)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1620 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе WDA - MiM за 4400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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