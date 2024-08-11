Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1613 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1613 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Numisbalt за 400 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
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Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
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Дата 9 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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