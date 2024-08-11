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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1613 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1613 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1613 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1613 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Numisbalt за 400 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (11)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1613 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1613 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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