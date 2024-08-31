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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1612 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1612 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1612 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1612 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 821 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Двойной денарий 1612 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1612 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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