Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1611 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1611
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1611 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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