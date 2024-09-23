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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1611 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1611 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1611 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1611 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1300 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Двойной денарий 1611 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1611 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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