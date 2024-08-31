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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1609 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1609 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1609 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1609 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 1200 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность VF
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Двойной денарий 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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