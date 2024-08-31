Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1609 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1609 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 1200 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Дата 24 мая 2024
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Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
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Дата 24 мая 2024
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Дата 26 января 2024
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