Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1607 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1607 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 6800 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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