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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1607 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1607 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1607 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1607 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 6800 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Двойной денарий 1607 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1607 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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