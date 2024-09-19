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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1618 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 3 крейцера 1618 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 3 крейцера 1618 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1618 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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  • Wójcicki (1)
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 920 PLN
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе Leu - June 24, 2018
Продавец Leu
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 3 крейцера 1618 на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1618 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1618 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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