Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1618 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 3 крейцера
- Год 1618
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1618 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
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Продавец Rzeszowski DA
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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