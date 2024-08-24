Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1617 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 3 крейцера
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1617 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (6)
- COINSNET (1)
- Frühwald (1)
- Gärtner (1)
- GGN (10)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (20)
- Naumann (1)
- Niemczyk (10)
- Numedux (13)
- Numimarket (2)
- PDA & PGN (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (4)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (14)
- Sonntag (2)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (7)
- WAG (1)
- WCN (33)
- WDA - MiM (6)
- Wójcicki (9)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1617 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск