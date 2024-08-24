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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1617 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 3 крейцера 1617 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 3 крейцера 1617 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1617 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 3 крейцера 1617 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1617 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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