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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 3 крейцера 1616 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 3 крейцера 1616 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numision

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 3 крейцера 1616 на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1616 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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