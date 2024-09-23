Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numision
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 3 крейцера
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1717 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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