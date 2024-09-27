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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1615 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 3 крейцера 1615 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 3 крейцера 1615 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1615 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2546 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 3 крейцера 1615 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1615 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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