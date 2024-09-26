Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 талера 1617 года II VE. Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Золото
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Диаметр 48,5 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 2 талера
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1617 года со знаком II VE. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе Stack's Bowers за 184000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
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