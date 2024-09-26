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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 талера 1617 года II VE. Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 талера 1617 года II VE Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 2 талера 1617 года II VE Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 48,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 2 талера
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1617 года со знаком II VE. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе Stack's Bowers за 184000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
184000 $
Цена в валюте аукциона 184000 USD
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1617 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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