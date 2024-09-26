2 талера 1617 года II VE. Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1617 года со знаком II VE. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1011 проданному на аукционе Stack's Bowers за 184000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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