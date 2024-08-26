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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 талера 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 2 талера 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 2 талера 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 58,06 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 2 талера
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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Польша 2 талера 1627 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 талера 1627 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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