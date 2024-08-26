Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 талера 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 58,06 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 2 талера
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
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