2 талера 1617 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1617 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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