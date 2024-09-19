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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 талера 1617 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 2 талера 1617 года II VE - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 2 талера 1617 года II VE - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 46,6 - 56,3 гр
  • Диаметр 48,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 2 талера
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1617 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
88664 $
Цена в валюте аукциона 345000 PLN
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
36082 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 талера 1617 II VE на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1617 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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