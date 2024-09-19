Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 талера 1617 года II VE (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 46,6 - 56,3 гр
- Диаметр 48,5 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 2 талера
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1617 года со знаком II VE. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
88664 $
Цена в валюте аукциона 345000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
36082 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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