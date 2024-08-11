Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/4 талера 1630 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1630 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 74000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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