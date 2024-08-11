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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/4 талера 1630 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1/4 талера 1630 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1/4 талера 1630 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1/4 талера
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1630 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 74000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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Польша 1/4 талера 1630 "Торунь" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1/4 талера 1630 "Торунь" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
18897 $
Цена в валюте аукциона 74000 PLN
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
13860 $
Цена в валюте аукциона 53000 PLN
Польша 1/4 талера 1630 "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 1/4 талера 1630 "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 талера 1630 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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