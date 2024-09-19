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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/4 талера 1628 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1/4 талера 1628 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1/4 талера 1628 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1/4 талера
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1628 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
20871 $
Цена в валюте аукциона 95000 PLN
Польша 1/4 талера 1628 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1/4 талера 1628 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Польша 1/4 талера 1628 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 1/4 талера 1628 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 1/4 талера 1628 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 1/4 талера 1628 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 талера 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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