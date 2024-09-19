Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/4 талера 1628 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/4 талера 1628 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Где продать?
Для продажи 1/4 талера 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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